Колишньому поліцейському в Києві повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Колишньому керівнику управління громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві повідомили про підозру, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
За даними відомства, колишньому керівнику управління громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві повідомили про підозру.
Внаслідок подій 1 грудня 2013 на вул.Банковій у місті Києві працівниками спецпідрозділу “Беркут” та військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України тілесні ушкодження заподіяно більш як 29 мітингувальникам та 22 представникам засобів масової інформації, що призвело до настання тяжких наслідків за ознаками кримінальних правопорушень за ч.4 ст. 41, ч.3 ст.365, ч.1 ст.171, ч.4 ст. 41, ст. 40 ККУ.
Крім того, щодо цих подій керівнику управління громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві інкриміновано неналежне виконання своїх службових обов’язків, незабезпечення належного захисту бійців внутрішніх військ та патрульно-постової служби, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження 26 осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів та виконавців, вчинених під час цих подій злочинів, триває.
Як повідомляв УНН, співробітники Генеральної прокуратури України затримали чотирьох беркутівців, які підозрюються у вбивствах на Майдані.