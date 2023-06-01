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Бывший вице-президент США Майк Пенс присоединится к президентской гонке

Бывший вице-президент США Майк Пенс присоединится к президентской гонке

Киев • УНН

 • 421223 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Бывший вице-президент США Майк Пенс примет участие в президентской гонке 2024 года, сообщает NBC News передает УНН.

Детали

Согласно сообщениям, он, как ожидается, объявит о своей заявке на пост президента 7 июня в Де-Мойне, штат Айова.

Пенс столкнется с конкуренцией в гонке, в которой уже участвуют его бывший босс Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон ДеСантис, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, сенатор Тим Скотт, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и предприниматель-миллионер Вивек Рамасвеми.

В большинстве общенациональных опросов предпочтение отдаётся Трампу, за ним следует ДеСантис.

ДеСантис считается самым сильным соперником Трампа от республиканцев.

На демократическом фронте президент Джо Байден баллотируется на переизбрание, автор бестселлеров Марианна Уильямсон и Роберт Ф. Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди.

Взвешивая предвыборную кампанию в последние месяцы, Пенс продемонстрировал готовность дистанцироваться от Трампа в политике впервые с тех пор, как стал его напарником в 2016 году. В частности, Пенс безоговорочно поддержал поддержку США Украины и заявил, что Конгрессу и Палате представителей следует рассмотреть вопрос о сокращении расходов на Medicare и Social Security — позиции, противоречащие позиции, сформулированной Трампом.

Пенс, проработавший дюжину лет в Палате представителей и четыре года на посту губернатора штата Индиана, долгое время был одним из самых громких лидеров Республиканской партии, продвигая приоритеты социальных консерваторов во всем, от абортов до прав ЛГБТК.

Несмотря на их ссору, критика Трампа Пенсом в целом была косвенной. То же самое касается его подхода к ДеСантису, с которым он также не согласен относительно участия США в Украине.

Поле претендентов с каждой неделей становится все более многолюдным: бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум собираются начать гонку в ближайшие дни.

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