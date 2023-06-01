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Колишній віцепрезидент США Майк Пенс приєднається до президентських перегонів

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс приєднається до президентських перегонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Колишній віцепрезидент США Майк Пенс візьме участь у президентських перегонах 2024 року, повідомляє NBC News передає УНН.

Деталі

Згідно з повідомленнями, він, як очікується, оголосить про свою заявку на пост президента 7 червня у Де-Мойні, штат Айова.

Пенс зіткнеться з конкуренцією у гонці, в якій вже беруть участь його колишній бос Дональд Трамп, губернатор Флориди Рон ДеСантіс, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі, сенатор Тім Скотт, колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон і підприємець-мільйонер Вівек Рамасвемі.

У більшості загальнонаціональних опитувань перевага надається Трампу, за ним слідує ДеСантіс.

ДеСантіс вважається найсильнішим суперником Трампа від республіканців.

На демократичному фронті президент Джо Байден балотується на переобрання, автор бестселерів Маріанна Вільямсон та Роберт Ф. Кеннеді-молодший, племінник колишнього президента США Джона Ф. Кеннеді.

Зважуючи передвиборчу кампанію останніми місяцями, Пенс продемонстрував готовність дистанціюватися від Трампа в політиці вперше з того часу, як став його напарником у 2016 році. Зокрема, Пенс беззастережно підтримав підтримку США України та заявив, що Конгресу та Палаті представників слід розглянути питання про скорочення витрат на Medicare та Social Security — позиції, що суперечать позиції, сформульованій Трампом.

Пенс, який пропрацював дюжину років у Палаті представників та чотири роки на посаді губернатора штату Індіана, довгий час був одним із найгучніших лідерів Республіканської партії, просуваючи пріоритети соціальних консерваторів у всьому, від абортів до прав ЛГБТК. 

Попри їхню сварку, критика Трампа Пенсом загалом була непрямою. Те саме стосується його підходу до ДеСантісу, з яким він також не погоджується щодо участі США в Україні.

Поле претендентів з кожним тижнем стає все більш багатолюдним: колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум збираються розпочати гонку найближчими днями.

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