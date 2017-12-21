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Бывший пограничник подозревается в переправке в Беларусь экс-"беркутовца"

Киев • УНН

 • 12980 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение бывшему пограничнику за содействие в незаконной переправке через границу экс-"беркутовца", которой подозревается в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, передает УНН.

Бывший пограничник подозревается в переправке в Беларусь экс-"беркутовца"

"По результатам собранных доказательств объявлено подозрение двум лицам, в том числе бывшему сотруднику Государственной пограничной службы Украины по факту организации и осуществления в августе 2017 года незаконной переправки через государственную границу Украины в Республику Беларусь объявленного в розыск милиционера столичного спецподразделения "Беркут", долгое время разыскивается за совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным задержанием и причинением телесных повреждений активистам ОО "Автомайдан" и другим гражданам в январе 2014 года в г.Киеве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в дальнейшем разыскиваемый переехал в Российскую Федерацию.

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Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины совершенное по предварительному сговору группой лиц, в том числе должностным лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия наложен арест и изъято транспортное средство на котором переправлено разыскиваемого через государственную границу.

В суд внесены ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, Генпрокуратуре удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской, 20 из них сейчас в розыске, 5 судят в Оболонском районном суде Киева.

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