Колишній прикордонник підозрюється у переправленні до Білорусі екс-“беркутівця”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України оголосила підозру колишньому прикордоннику за сприяння у незаконному переправленню через кордон екс-“беркутівця”, якій підозрюється у розстрілі активістів Майдану у лютому 2014 року. Про це повідомляє управління зв язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, передає УНН.
“За результатами зібраних доказів оголошено підозру двом особам, у тому числі колишньому співробітнику Державної прикордонної служби України за фактом організації та здійснення в серпні 2017 року незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Білорусь оголошеного в розшук міліціонера столичного спецпідрозділу „Беркут“, який тривалий час розшукується за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних з незаконним затриманням і заподіянням тілесних ушкоджень активістам ГО „Автомайдан“ та іншим громадянам в січні 2014 року в м. Києві”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у подальшому розшукуваний переїхав до Російської Федерації.
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Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене за попередньою змовою групою осіб, у тому числі службовою особою з використанням свого службового становища) Кримінального кодексу України.
У ході слідства накладено арешт та вилучено транспортний засіб на якому переправлено розшукуваного через державний кордон.
До суду внесені клопотання щодо застосування до підозрюваних запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, Генпрокуратурі вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській, 20 із них зараз у розшуку, 5 судять у Оболонському районному суді Києва.