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Бывший премьер-министр Эстонии работает гидом в Антарктике

Киев • УНН

 • 8246 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Бывший премьер-министр Эстонии Андрес Таранд работает гидом в Антарктике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Бывший премьер-министр Эстонии работает гидом в Антарктике

Как отмечено в издании, Андерс Таранд по образованию климатологом и уже не раз бывал в Антарктике с научными целями. А недавно и начал выбираться туда как гид. Каждая из его туристических групп насчитывает около 15 человек.

По словам самого бывшего премьер-министра, добраться до Антарктики не сложно: из Таллинна во Франкфурт, далее перелет в Буэнос-Айрес, а оттуда в небольшой городок Ушуайя, который живет за счет туризма. А уже в Антарктиду нужно добирается судами.

Он отметил, что за год Антарктиду посещают около 40 000 туристов.

К слову, должность премьер-министра Эстонии Андрес Таранд занимал с ноября 1994 по апрель 1995.

Как сообщал УНН, украинские ученые будут изучать Антарктиду из космоса.

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