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Колишній прем'єр-міністр Естонії працює гідом в Антарктиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Естонії Андрес Таранд працює гідом в Антарктиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

Колишній прем'єр-міністр Естонії працює гідом в Антарктиці

Як зазначено у виданні, Андерс Таранд за освітою кліматологом і вже не раз бував в Антарктиці з науковими цілями. А нещодавно і почав вибиратися туди як гід. Кожна з його туристичних груп налічує близько 15 людей.

За словами самого колишнього прем’єр-міністра, дістатися до Антарктики не складно: з Таллінна до Франкфурта, далі переліт до Буенос-Айреса, а звідти в невелике містечко Ушуайя, який живе за рахунок туризму. А вже до Антарктиди потрібно добирається суднами.

Він зазначив, що за рік Антарктиду відвідують близько 40 000 туристів.

До слова, посаду прем'єр-міністра Естонії Андрес Таранд займав з листопада 1994 по квітень 1995 року.

Як повідомляв УНН, українські вчені вивчатимуть Антарктиду з космосу.

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