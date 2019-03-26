Колишній прем'єр-міністр Естонії працює гідом в Антарктиці

Як зазначено у виданні, Андерс Таранд за освітою кліматологом і вже не раз бував в Антарктиці з науковими цілями. А нещодавно і почав вибиратися туди як гід. Кожна з його туристичних груп налічує близько 15 людей.



За словами самого колишнього прем’єр-міністра, дістатися до Антарктики не складно: з Таллінна до Франкфурта, далі переліт до Буенос-Айреса, а звідти в невелике містечко Ушуайя, який живе за рахунок туризму. А вже до Антарктиди потрібно добирається суднами.



Він зазначив, що за рік Антарктиду відвідують близько 40 000 туристів.



До слова, посаду прем'єр-міністра Естонії Андрес Таранд займав з листопада 1994 по квітень 1995 року.



Як повідомляв УНН, українські вчені вивчатимуть Антарктиду з космосу.