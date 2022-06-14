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Бывший премьер-министр Чехии Бабиш проиграл дело о сотрудничестве с тайной полицией Чехословакии

Бывший премьер-министр Чехии Бабиш проиграл дело о сотрудничестве с тайной полицией Чехословакии

Киев • УНН

 • 174909 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Словацкий суд отклонил иск бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша против обвинений в сотрудничестве с тайной полицией коммунистических времен Чехословакии. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.

Детали

Родившийся в Словакии Бабиш подал в суд на словацкий Институт памяти нации, в котором хранятся части файлов тайной полиции после раздела Чехословакии на Чехию и Словакию в 1993 году.

Некоторые файлы были уничтожены, но, по словам Института, сохранившиеся содержат доказательства, что Бабиш был агентом под кодовым именем «Бурес» с 1982 года. Бабиш, не присутствовавший на суде во вторник, отрицает это.

Областной суд Братиславы сначала отклонил иск в 2018 году, но Конституционный суд страны распорядился о повторном рассмотрении дела, заявив, что Институт не может быть привлечен к ответственности по этому делу, а ответчиком должно быть министерство внутренних дел Словакии.

Во вторник Бабиш повторил, что он никогда не сотрудничал с тайной полицией, известной как StB, и пообещал продолжать защищать себя в судах.

Добавим

Бабиш, миллиардер, сейчас находится в оппозиции после того, как его популистское центристское движение АНО проиграло прошлогодние парламентские выборы. Ожидается, что в начале следующего года он объявит, будет ли баллотироваться на должность президента Чешской Республики, где этот пост носит преимущественно церемониальный пост.

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