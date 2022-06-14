Колишній прем'єр-міністр Чехії Бабіш програв справу про співпрацю із таємною поліцією Чехословаччини

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Бабіш, який народився у Словаччині, подав до суду на словацький Інститут пам'яті нації, в якому зберігаються частини файлів таємної поліції після поділу Чехословаччини на Чехію та Словаччину у 1993 році.

Деякі файли були знищені, але, за словами Інституту, ті, що збереглися, містять докази, що Бабіш був агентом під кодовим ім'ям «Бурес» з 1982 року. Бабіш, який не був присутній на суді у вівторок, заперечує це.

Обласний суд Братислави спочатку відхилив позов у ​​2018 році, але Конституційний суд країни розпорядився про повторний розгляд справи, заявивши, що Інститут не може бути притягнутий до відповідальності у цій справі, а відповідачем має бути міністерство внутрішніх справ Словаччини.

У вівторок Бабіш повторив, що він ніколи не співпрацював з таємною поліцією, відомою як StB, і пообіцяв продовжувати захищати себе в судах.

Додамо

Бабіш, мільярдер, нині перебуває в опозиції після того, як його популістський центристський рух АНО програв минулорічні парламентські вибори. Очікується, що на початку наступного року він оголосить, чи балотуватиметься на посаду президента Чеської Республіки, де ця посада носить переважно церемоніальний пост.