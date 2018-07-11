Бывший посол РФ в США: Трамп за полтора года принес НАТО больше вреда, чем лидеры СССР и РФ за 70 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Дональд Трамп за время пребывания на посту президента США принес НАТО больше вреда, чем советские и российские лидеры за 70 лет. Такое мнение высказал бывший посол США в РФ Майкл Макфол в среду на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
“Трамп причинил НАТО больше вреда за 18 месяцев, чем советские и российские лидеры за семь десятилетий. Почему?”, — написал Макфол.
Трамп в среду на саммите НАТО в Брюсселе предложил странам — участницам альянса повысить свои оборонные расходы до 4% ВВП. Ранее американский лидер неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поздравил подтверждения НАТО о стремлении Украины к вступлению в Альянс.