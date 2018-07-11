Колишній посол США у РФ: Трамп за півтора року приніс НАТО більше шкоди, ніж лідери СРСР і РФ за 70 років
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Дональд Трамп за час перебування на посаді президента США приніс НАТО більше шкоди, ніж радянські і російські лідери за 70 років. Таку думку висловив колишній посол США в РФ Майкл Макфол в середу на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.
“Трамп заподіяв НАТО більше шкоди за 18 місяців, ніж радянські і російські лідери за сім десятиліть. Чому?”, — написав Макфол.
Трамп в середу на саміті НАТО в Брюсселі запропонував країнам — учасницям альянсу підвищити свої оборонні витрати до 4% ВВП. Раніше американський лідер неодноразово критикував входять в НАТО країни за те, що вони, на його думку, не витрачають достатньо коштів на підтримку колективної оборони альянсу.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко привітав підтвердження НАТО про прагнення України до вступу до Альянсу.