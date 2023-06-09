Бывший глава Госинспекции ядерного регулирования рассказал о худшем сценарии по ЗАЭС

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"Я считаю, что они не пойдут по сценарию Чернобыля или Фукусимы вблизи своих границ. Все же, Запорожская АЭС находится недалеко от границ российской федерации, поэтому, по моему мнению, худшим сценарием может стать заплавление наших активных зон реактора.

Это когда делают такие технические условия, что в активных зонах начинается расплав топлива, и потом наши активные зоны могут быть непригодны к ремонту. Потом мы не сможем вернуть Запорожскую атомную электростанцию к коммерческой эксплуатации", - отметил Плачков.

Детали

Он добавил, что сейчас, даже после того, как Каховская ГЭС будет деоккупирована, Украина не сможет быстро вернуть Запорожскую АЭС в коммерческую эксплуатацию. Плачков подчеркнул: "Факторов для этого очень много".

Кроме этого, бывший глава подчеркнул, что без решения вопросов Каховского водохранилища и дамбы, вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию "невозможно", и сначала нужно урегулировать наполнение водохранилища. Отвечая на вопрос, какой алгоритм действий для того, чтобы запустить станцию, он сообщил, что прежде всего необходимо деоккупировать АЭС.

"На сегодня мы даже не понимаем последствий того, что произошло с разрушением дамбы Каховской ГЭС. Такие вопросы можно решить только после деоккупации и демилитаризации объектов и Каховского водохранилища, и ЗАЭС, и Запорожской ТЭС, и других объектов, которые являются частью большого гидроэнергетического объекта как Каховская ГЭС", - резюмировал Плачков.

По словам бывшего главы, на сегодня ситуация на атомной электростанции "достаточно сложная". ЗАЭС остается на одной линии электропередач, пять из шести атомных энергоблоков находятся в состоянии холодного останова, еще один - в состоянии горячего останова.

"Воды для охлаждения активных зон реактора и бассейной выдержки даже с тем уровнем Каховского водохранилища, и с теми запасами воды, которые есть на атомной электростанции, на сегодня хватает. Их достаточно для охлаждения как активных зон реактора, так и бассейнов выдержки", - сказал он.

Плачков также предупредил, что присутствие военных рф, персонала "росатома", тяжелой техники и боекомплекта на Запорожской АЭС является фактором, который "может привести к непроектным или запроектным событиям" на станции в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Напомним

Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС ввиду подрыва Каховской ГЭС является стабильной.

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк 7 июня заявил, что поскольку ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, жителям близлежащего Энергодара лучше покинуть город.

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что снижение уровня воды в Каховском водохранилище напрямую не влияет на снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС.