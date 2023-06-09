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Колишній очільник Держінспекції ядерного регулювання розповів про найгірший сценарій щодо ЗАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Російські окупанти "не підуть по сценарію" Чорнобиля щодо Запорізької АЕС, оскільки станція знаходиться недалеко від території росії. Однак, вони можуть створити умови, за яких ЗАЕС не зможе повернутися до комерційної експлуатації, розповів колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков під час брифінгу, передає УНН.

Колишній очільник Держінспекції ядерного регулювання розповів про найгірший сценарій щодо ЗАЕС

Цитата

"Я вважаю, що вони не підуть по сценарію Чорнобиля або Фукусіми поблизу своїх кордонів. Все ж таки, Запорізька АЕС знаходиться недалеко від кордонів російської федерації.Тому, на мою думку, найгіршим сценарієм може стати заплав наших активних зон реактора.

Це коли роблять такі технічні умови, що в активних зонах починається розплав палива, і потім наші активні зони можуть бути непридатні до ремонту. Потім ми не зможемо повернути Запорізьку атомну електростанцію до комерційної експлуатації", - зауважив Плачков.

Деталі

Він додав, що наразі, навіть після того, як Каховську ГЕС буде деокуповано, Україна не зможе швидко повернути Запорізьку АЕС до комерційної експлуатації. Плачков підкреслив: "Факторів для цього дуже багато".

Крім цього, колишній очільник наголосив, що без розв'язання питань Каховського водосховища і дамби, повернути Запорізьку АЕС до експлуатації "неможливо", і спочатку потрібно урегулювати наповнення водосховища. Відповідаючи на запитання, який алгоритм дій для того, щоб запустити станцію, він повідомив, що перш за все необхідно деокупувати АЕС.

"На сьогодні ми навіть не розуміємо наслідків того, що відбулося з руйнацією дамби Каховської ГЕС. Такі питання можна вирішити лише після деокупації та демілітаризації об'єктів і Каховського водосховища, і ЗАЕС, і Запорізької ТЕС, й інших об'єктів, які є частиною великого гідроенергетичного об'єкта як Каховська ГЕС", - резюмував Плачков.

За словами колишнього очільника, на сьогодні ситуація на атомній електростанції "достатньо складна". ЗАЕС залишається на одній лінії електропередач, п'ять з шести атомних енергоблоків знаходяться у стані холодного зупину, ще один - у стані гарячого зупину.

"Води для охолодження активних зон реактора і басейної витримки навіть з тим рівнем Каховського водосховища, і з тими запасами води, які є на атомній електростанції, на сьогодні вистачає. Їх достатньо для охолодження як активних зон реактора, так і басейнів витримки", - сказав він.

Плачков також попередив, що присутність військових рф, персоналу "росатома", важкої техніки та боєкомплекту на Запорізькій АЕС є фактором, який "може призвести до непроектних або запроектних подій" на станції у зв'язку з підривом Каховської ГЕС.

Нагадаємо

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявляв, що ситуація на Запорізькій АЕС з огляду на підрив Каховської ГЕС є стабільною.

Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк 7 червня заявив, що оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, жителям прилеглого Енергодара краще залишити місто.

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що зниження рівня води у Каховському водосховищі напряму не впливає на зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС.

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