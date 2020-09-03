Бывший нападающий сборной Украины перешел к триумфатора Первой лиги Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. 33-летний ексгравець сборной Украины Антон Шиндер подписал контракт с ФК "Минай". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Воспитанник сумского футбола успел сыграть за новый клуб в спарринге против “Ворсклы”, где отметился дублем.
Всеукраинскую славу Шиндер получил, играя за “Таврию”, “Шахтер”, “Черноморец”, “Ворсклу”. Поиграл он и за рубежом — в России, Казахстане, Венгрии. Сыграл несколько игр и за национальную сборную Украины.
Имеет Шиндер и опыт выступлений в Германии. Там он играл до перехода в “Минай” — в клубе шестого дивизиона СК “Швабах”.
Заметим, что в активе Шиндера два проведены матчи в составе национальной сборной Украины.