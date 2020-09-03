Колишній нападник збірної України перейшов до тріумфатора Першої ліги України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. 33-річний ексгравець збірної України Антон Шиндер підписав контракт з ФК "Минай". Про це інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Вихованець сумського футболу встиг зіграти за новий клуб у спарингу проти “Ворскли”, де відзначився дублем.
Всеукраїнську славу Шиндер здобув, граючи за “Таврію”, “Шахтар”, “Чорноморець”, “Ворсклу”. Пограв він і за кордоном — в Росії, Казахстані, Угорщині. Зіграв декілька ігор і за національну збірну України.
Має Шиндер і досвід виступів у Німеччині. Саме там він грав до переходу в “Минай” — у клубі шостого дивізіону СК “Швабах”.
Зауважимо, що в активі Шиндера два проведені матчі у складі національної збірної України.