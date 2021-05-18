Бывший лидер защиты "Зари" перешел в состояние чемпиона Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Израильский защитник Джоэль Абу Ханна пополнил ряды польского ФК "Легия", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Легии".
Детали
Соглашение центрального защитника рассчитано на три года. Подписание игрока произошло на правах свободного агента, то есть "Заря" ничего не получила за футболиста.
Центрбэк провел два года в составе "Зари". Он перешел в клуб Скрипника летом 2019 года и сыграл за луганчан 55 матчей, забив один гол и отдав один результативный пас.
Отметим, что "Легия" в сезоне 2020/21 досрочно стала чемпионом Польши и получила место в квалификации Лиги чемпионов.
Напомним
"Шахтер" стал чемпионом Украины среди 19-летних.