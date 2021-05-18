Колишній лідер захисту "Зорі" перейшов в стан чемпіона Польщі

Деталі

Угода центрального захисника розрахована на три роки. Підписання гравця відбулося на правах вільного агенту, тобто "Зоря" нічого не отримала за футболіста.

Центрбек провів два роки в складі "Зорі". Він перейшов в клуб Скрипника влітку 2019 го року і зіграв за луганчан 55 матчів, забивши один гол і віддавши один результативний пас.

Відзначимо, що "Легія" у сезоні 2020/21 достроково стала чемпіоном Польщі та отримала місце в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо

"Шахтар" став чемпіоном України серед 19-річних.