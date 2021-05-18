Колишній лідер захисту "Зорі" перейшов в стан чемпіона Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Ізраїльський оборонець Джоель Абу Ханна поповнив ряди польського ФК "Легія", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Легії".
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Угода центрального захисника розрахована на три роки. Підписання гравця відбулося на правах вільного агенту, тобто "Зоря" нічого не отримала за футболіста.
Центрбек провів два роки в складі "Зорі". Він перейшов в клуб Скрипника влітку 2019 го року і зіграв за луганчан 55 матчів, забивши один гол і віддавши один результативний пас.
Відзначимо, що "Легія" у сезоні 2020/21 достроково стала чемпіоном Польщі та отримала місце в кваліфікації Ліги чемпіонів.
Нагадаємо
"Шахтар" став чемпіоном України серед 19-річних.