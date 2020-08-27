Бывший лидер БК "Днепр" продолжит карьеру в "Киев-Баскет"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Вице-чемпион Украины по баскетболу “Киев-Баскет” подписал 28-летнего защитника сборной Украины Александра Мишула. Об этом сообщает пресс-центр клуба, отмечает УНН.
Многолетний лидер “Днепра” предыдущий сезон провел во втором турецком дивизионе, в котором защищал цвета “Меркезефенди”. Проведя 23 поединка, Мишула в среднем за игру набирал 14,2 очка, делал 3,2 подбора и 3,4 передачи за 30 минут на паркете.
Мишула является воспитанником “Днепра” и провел в родном клубе всю взрослую карьеру. В последнем сезоне в Украине (2018/19) защитник стал лучшим игроком “Днепра” по показателям результативности и передач, помог днепрянам завоевать Суперкубок и Кубок Украины.
Добавим, Мишула был участником последних трех чемпионатов Европы в составе сборной Украины, а также принимал участие в чемпионате мира-2014.
Как сообщал УНН, киевляне также подписали Майкла Джейкобсона, Артема Ковалева, Брэндона Янга, Евгения Сахнюка и Брюсса Месси.