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Колишній лідер БК "Дніпро" продовжить кар'єру в "Київ-Баскет"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Віце-чемпіон України з баскетболу “Київ-Баскет” підписав 28-річного захисника збірної України Олександра Мішулу. Про це інформує прес-центр клубу, зазначає УНН.

Колишній лідер БК "Дніпро" продовжить кар'єру в "Київ-Баскет"

Багаторічний лідер “Дніпра” попередній сезон провів у другому турецькому дивізіоні, у якому захищав кольори “Меркезефенді”. Провівши 23 поєдинки, Мішула в середньому за гру набирав 14,2 очка, робив 3,2 підбирання та 3,4 передачі за 30 хвилин на паркеті.

Мішула є вихованцем “Дніпра” і провів у рідному клубі всю дорослу кар’єру. В останньому сезоні в Україні (2018/19) захисник став найкращим гравцем “Дніпра” за показниками результативності та передач, допомігши дніпрянам вибороти Суперкубок та Кубок України.

Додамо, Мішула був учасником останніх трьох чемпіонатів Європи у складі збірної України, а також брав участь у чемпіонаті світу-2014.

Як повідомляв УНН, кияни також підписали Майкла Джейкобсона, Артема Ковальова, Брендона Янга, Євгена Сахнюка і Брюсса Мессі.

Українські Національні Новини

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