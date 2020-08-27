Колишній лідер БК "Дніпро" продовжить кар'єру в "Київ-Баскет"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Віце-чемпіон України з баскетболу “Київ-Баскет” підписав 28-річного захисника збірної України Олександра Мішулу. Про це інформує прес-центр клубу, зазначає УНН.
Багаторічний лідер “Дніпра” попередній сезон провів у другому турецькому дивізіоні, у якому захищав кольори “Меркезефенді”. Провівши 23 поєдинки, Мішула в середньому за гру набирав 14,2 очка, робив 3,2 підбирання та 3,4 передачі за 30 хвилин на паркеті.
Мішула є вихованцем “Дніпра” і провів у рідному клубі всю дорослу кар’єру. В останньому сезоні в Україні (2018/19) захисник став найкращим гравцем “Дніпра” за показниками результативності та передач, допомігши дніпрянам вибороти Суперкубок та Кубок України.
Додамо, Мішула був учасником останніх трьох чемпіонатів Європи у складі збірної України, а також брав участь у чемпіонаті світу-2014.
Як повідомляв УНН, кияни також підписали Майкла Джейкобсона, Артема Ковальова, Брендона Янга, Євгена Сахнюка і Брюсса Мессі.