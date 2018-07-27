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Бывший руководитель ЕБРР в Украине Аджунер отбыл в Великобританию

Киев  •  УНН

 • 10039 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевка Аджунер прекратил свои полномочия и отбыл в Лондон. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в ЕБРР.

Его полномочия были прекращены 1 июня года, однако 17 июля он возглавил Наблюдательный Совет "Укрзализныци".

В то же время, отдельные общественные активисты утверждают, что процесс избрания Аджунера на должность председателя Наблюдательного Совета "Укрзализныци" имел манипулятивный характер.

Аффилированный с агрохолдингом "Кернел" общественный активист Марьян Заблоцкий заявил, что назначение Аджунера было непрозрачным, поэтому он намерен пригласить соответствующие документы в Кабмине.

"Бывший председатель Комитета по назначении членов Наблюдательного совета "Укрзализныци" возглавил Наблюдательный совет "Укрзализныци". Незадолго до своего ухода с поста председателя комиссии он утвердил критерии отбора членов Наблюдательного совета. Руководствуясь ими, его совсем недавние коллеги назначили его и других, похоже симпатизирующих ему людей, в Наблюдательный совет.Свежеиспеченный председатель и отобраные по его критериям члены также назначили председателем Комитета, который будет отвечать за назначение и вознаграждения. На этой должности председатель сможет определить справедливый размер зарплаты для себя и своих коллег. Почему общество и пресса это спрятали? Потому что этот председатель - Шевка Аджунер - является директором представительства ЕБРР в Украине.А члены возглавляемой им Комиссии по отбору членов Наблюдательного совета также включали в себя представителя МВФ, IFC и бизнес-омбудсмена. Они же не коррумпированы, верно? Коррупция - это злоупотребление служебным положением для собственной выгоды. И здесь это злоупотребление явно налицо. Были бы на их месте украинские фамилии, мы бы все в один голос уже кричали "шум!". Мы настолько разочарованы украинскими чиновниками, которые готовы прощать все иностранным. А это зря. Верховенство права и прозрачная деятельность всех органов должны нас беспокоить больше, независимо от фамилий", - написал Заболоцкий в своем Facebook.

Впрочем, в ЕБРР комментировать такие заявления не стали, отметив, что не могут их проверить.

Напомним, "Кернел" обвинил "Укрзализныцю" в неэффективности, поскольку она не может обеспечить бесперебойную работу подвижного состава.

В то же время, Верховная Рада разрешила "Кернел" покупать вагоны за деньги госбюджета. Компания уже оформила заказ на 500 вагонов стоимостью 25 млн долларов. Треть этой суммы будет компенсировать государство.

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