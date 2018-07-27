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Колишній керівник ЄБРР в Україні Аджунер відбув до Великобританії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Голова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевка Аджунер припинив свої повноваження та відбув у Лондон. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у ЄБРР.

Його повноваження були припинені 1 червня року, проте 17 липня він очолив Наглядову Раду “Укрзалізниці”.

Водночас, окремі громадські активісти стверджують, що процес обрання Аджунера на посаду голови Наглядової Ради “Укрзалізниці” мав маніпулятивний характер.

Афілійований з агрохолдингом “Кернел” громадський активіст Мар’ян Заблоцький заявив, що призначення Аджунера було непрозорим, тож він має намір запросити відповідні документи в Кабміні.

"Колишній голова Комітету з призначення членів Наглядової ради "Укрзалізниці" очолив Наглядову раду "Укрзалізниці". Незадовго до свого відходу з поста голови комісії він затвердив критерії відбору членів Наглядової ради. Керуючись ними, його зовсім недавні колеги призначили його та інших, схоже симпатизуючих йому людей, до Наглядової ради. Свіжоспечений голова і відібрані за його критеріями члени також призначили головою Комітету, який буде відповідати за призначення і винагороди. На цій посаді голова зможе визначити справедливий розмір зарплати для себе і своїх колег. Чому суспільство і преса це сховали? Тому що цей голова - Шевкі Аджунер - є директором представництва ЄБРР в Україні. А члени очолюваної ним Комісії з відбору членів Наглядової ради також включали в себе представника МВФ, IFC і ​​бізнес-омбудсмена. Вони ж не корумповані, вірно? Корупція - це зловживання службовим становищем для власної вигоди. І тут це зловживання явно очевидне. Були б на їх місці українські прізвища, ми б всі в один голос вже кричали "ґвалт!". Ми настільки розчаровані українськими чиновниками, що готові прощати все іноземним. А це даремно. Верховенство права і прозора діяльність всіх органів повинні нас турбувати найбільше, незалежно від прізвищ", - написав Заблоцький у своєму Facebook.

Втім, в ЄБРР коментувати такі заяви не стали, зазначивши, що не можуть їх перевірити.

Нагадаємо, “Кернел” звинуватив “Укрзалізницю” в неефективності, оскільки вона не може забезпечити безперебійну роботу рухомого складу.

Водночас, Верховна Рада дозволила “Кернел” купувати вагони за гроші Держбюджету. Компанія вже оформила замовлення на 500 вагонів, вартістю 25 млн доларів. Третину від цієї суми компенсуватиме держава.

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