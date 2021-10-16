Бывший футболист сборной Украины сменил гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Уроженец Харькова, защитник ФК "Термалика" Артем Путивцев стал гражданином Польши. Об этом сообщается на официальном сайте клуба, пишет УНН.
Детали
33-летний защитник присоединился к команде "Термалики" весной 2016 года после харьковского "Металлиста". За это время он сыграл за них 179 матчей, забил 12 голов и отдал шесть передач.
Кроме того, ранее Путивцев также выступал за "Зирку", "Мариуполь" и "Металлург" Донецк.
Отметим, что в 2016 году Путивцев провел единственный матч в составе сборной Украины, приняв участие в товарищеской встрече с Кипром.
Напомним
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