Дубль Фернандо допоміг "Шахтарю" розгромити "Зорю"

Деталі

Зірковим футболістом першого тайму виявився півзахисник Фернандо, який реалізував вихід із воротарем на 11 хвилині, а також до перерви проник до штрафної і завдав точного пострілу. Між цим ударом з лінії воротарської відзначився і Педріньо.

Після перерви господарі поля не втратили обертів і також забили ще тричі. Дубль вже додав до свого активу Тете і ще раз забивав Данило Сікан. У відповідь "Зоря" змогла відзначитися лише одного разу. Автором голу став Олександр Гладкий – 6:1.

Доповнення

"Шахтар" наздогнав у таблиці "Динамо". У обох колективів по 26 пунктів, але "біло-сині" мають зустріч у запасі. "Зоря" з 20 балами замикає топ-4.