Дубль Фернандо помог "Шахтеру" разгромить "Зарю"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. "Шахтер" принимал "Зарю" в центральном поединке 11-го тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
Детали
Звездным футболистом первого тайма оказался полузащитник Фернандо, который реализовал выход с вратарем на 11 минуте, а также до перерыва проник в штрафную и нанес точный выстрела. Между этим ударом с линии вратарской отличился и Педриньо.
После перерыва хозяева поля потеряли обороты и также забили еще трижды. Дубль уже добавил в свой актив Тете и еще раз забивал Даниил Сикан. В ответ “Заря” смогла отличиться лишь однажды. Автором гола стал Александр Гладкий — 6:1.
Дополнение
“Шахтер” догнал в таблице “Динамо”. В обоих коллективов по 26 пунктов, но “бело-синие” имеют встреча в запасе. “Заря” с 20 баллами замыкает топ-4.