Колишній футболіст збірної України змінив громадянство

Деталі

33-річний захисник приєднався до команди "Термаліки" навесні 2016 року після харківського "Металіста". За цей час він зіграв за них 179 матчів, забив 12 голів і віддав шість передач.

Окрім того, раніше Путівцев також виступав за "Зірку", "Маріуполь" і "Металург" Донецьк.

Відзначимо, що у 2016 році Путівцев провів єдиний матч у складі збірної України, взявши участь в товариській зустрічі з Кіпром.

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