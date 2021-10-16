Колишній футболіст збірної України змінив громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Уродженець Харкова, захисник ФК "Термаліка" Артем Путівцев став громадянином Польщі. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу, пише УНН.
Деталі
33-річний захисник приєднався до команди "Термаліки" навесні 2016 року після харківського "Металіста". За цей час він зіграв за них 179 матчів, забив 12 голів і віддав шість передач.
Окрім того, раніше Путівцев також виступав за "Зірку", "Маріуполь" і "Металург" Донецьк.
Відзначимо, що у 2016 році Путівцев провів єдиний матч у складі збірної України, взявши участь в товариській зустрічі з Кіпром.
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