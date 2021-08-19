Бывший футболист "Шахтера" и "Зари" пополнил ряды "Металлиста"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Очередным новичком харьковского "Металлиста" стал центральный полузащитник Вячеслав Танковский, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Детали
26-летний уроженец Новомосковска уже подписал контракт с "Металлистом" и внесен в заявку "желто-синих" на сезон. В "Металлисте" полузащитник будет играть под номером 29.
Ранее украинский спортсмен выступал за "Шахтер", "Зарю", киевский "Арсенал" и "Мариуполь".
Дополнение
"Металлист" является одним из лидеров Первой лиги Украины, разделяет первые места с "Кривбассом" - по 12 максимально возможных очков.