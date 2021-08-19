Колишній футболіст "Шахтаря" і "Зорі" поповнив ряди "Металіста"

Деталі

26-річний уродженець Новомосковська вже підписав контракт з "Металістом" і внесений в заявку "жовто-синіх" на сезон. У "Металісті" півзахисник гратиме під номером 29.

Раніше український спортсмен виступав за "Шахтар", "Зорю", київський "Арсенал" і "Маріуполь".

Доповнення

"Металіст" є одним із лідерів Першої ліги України, поділяє перші місця із "Кривбасом" – по 12 максимально можливих очок.