Бывший футболист "Ливерпуля" излечился от рака мозга
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Бывший спортсмен британских футбольных клубов Доминик Маттео излечился от рака мозга, сообщает УНН со ссылкой на Instagram шотландца.
“Вчера получил звонок, о котором давно мечтал ... Все чисто на снимке моего мозга. Я здоров после шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения! Невероятно! Больница „LGI & St James“ спасла мне жизнь. Они потрясающе сработали. „Спасибо“ не хватит, чтобы выразить мою благодарность”, — отметил Маттео.
Маттео известный своими выступлениями за “Ливерпуль” с 1992 по 2000 год (127 матчей) и “Лидс” (2000-2004 годы, 115 игр). Также шотландский защитник играл за такие команды, как “Сандерленд”, “Блэкберн Роверс” и “Сток Сити”. Также Маттео выступал за сборную Шотландии с 2000 по 2004 год.
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