Бывший футболист "Ливерпуля" излечился от рака мозга

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 25211 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73177 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100711 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127102 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128025 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170715 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121449 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156291 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104912 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Бывший футболист "Ливерпуля" излечился от рака мозга

Бывший футболист "Ливерпуля" излечился от рака мозга

Киев  •  УНН

 • 13126 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Бывший спортсмен британских футбольных клубов Доминик Маттео излечился от рака мозга, сообщает УНН со ссылкой на Instagram шотландца.

“Вчера получил звонок, о котором давно мечтал ... Все чисто на снимке моего мозга. Я здоров после шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения! Невероятно! Больница „LGI & St James“ спасла мне жизнь. Они потрясающе сработали. „Спасибо“ не хватит, чтобы выразить мою благодарность”, — отметил Маттео.

Маттео известный своими выступлениями за “Ливерпуль” с 1992 по 2000 год (127 матчей) и “Лидс” (2000-2004 годы, 115 игр). Также шотландский защитник играл за такие команды, как “Сандерленд”, “Блэкберн Роверс” и “Сток Сити”. Также Маттео выступал за сборную Шотландии с 2000 по 2004 год.

Как сообщал УНН, в хоккеиста НХЛ обнаружили саркому Юинга (рак костей).

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