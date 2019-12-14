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В одного з лідерів клубу НХЛ виявили рак кісток

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Форвард "Філадельфії Флайєрс" Оскар Ліндблум скоріше за все пропустить увесь сезон в зв'язку з тим, що йому належить пройти курс лікування від саркоми Юінга, одного з видів раку кістки, повідомляє УНН з посиланням на НХЛ.

“Провідні фахівці Університету штату Пенсільванія виявили у нападника нашої команди Оскара Ліндблума саркому Юінга. Наступного тижня йому належить пройти подальше обстеження, після якого відразу ж почнеться курс терапії. Навряд він буде грати в цьому сезоні. Наш клуб зробить все можливе, щоб підтримати Оскара, і ми простежимо, щоб про нього піклувалися як слід”, — йдеться в заяві генерального менеджера “Флайєрс” Чака Флетчера.

Зазначається, що Ліндблум 11 грудня пропустив через травму верхньої частини тіла матч проти “Колорадо Евеланш”, в якому “Філадельфія” зазнала поразки з рахунком 1:3. У 30 іграх нинішнього сезону він набрав 18 (11 + 7) очок і ділить з нападаючим Тревіс Конекні перше місце в команді по закинутим шайбам.

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