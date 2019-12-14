У одного из лидеров клуба НХЛ обнаружили рак костей

“Ведущие специалисты Университета штата Пенсильвания обнаружили у нападающего нашей команды Оскара Линдблума саркому Юинга. На следующей неделе ему предстоит пройти дальнейшее обследование, после которого сразу же начнется курс терапии. Вряд ли он будет играть в этом сезоне. Наш клуб сделает все возможное, чтобы поддержать Оскара, и мы проследим, чтобы о нем заботились как следует”, — говорится в заявлении генерального менеджера “Флайерз” Чака Флетчера.

Отмечается, что Линдблум 11 декабря пропустил из-за травмы верхней части тела матч против “Колорадо Эвеланш”, в котором “Филадельфия” потерпела поражение со счетом 1:3. В 30 играх нынешнего сезона он набрал 18 (11 + 7) очков и делит с нападающим Трэвис Конекни первое место в команде по заброшенным шайбам.

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