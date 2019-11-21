НХЛ: хокеїст отримав дискваліфікацію за плювок в суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Нападник “Вашингтон Кепіталз” Гарнет Хетавей отримав дискваліфікацію на три матчі за плювок в захисника “Анахайм Дакс” Еріка Гудбрансона, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Епізод стався на останній хвилині другого періоду матчу. Хетавею був виписаний матч-штраф.
Згідно з умовами Колективного трудового угоди і з розрахунку середньорічної зарплати Хетавей втратить 24193,53 дол.
Зазначено, що кошти будуть спрямовані до Фонду екстреної допомоги гравців.
Зауважимо, що 27-річний американський нападник Хетавей провів у нинішній кампанії 23 поєдинки в яких має 7 балів за системою гол+пас (2+5).