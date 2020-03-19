Бывший чемпион мира и экс-тренер Мейвезера умер в 58-летнем возрасте
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Один из самых известных тренеров по боксу и бывший чемпион мира Роджер Мейвезер умер в возрасте 58 лет, сообщает УНН со ссылкой на TMZ.
Причины смерти не сообщаются. Роджер был дядей и наставником бывшего непобедимого боксера Флойда Мейвезера, который завершил карьеру с 50 победами.
"Мой дядя был для меня одним из самых важных людей, как в ринге, так и за его пределами. Роджер был великим чемпионом и одним из лучших тренеров в боксе. К сожалению, в последние годы его здоровье очень сильно подводило и теперь он может покоиться с миром ", - приводит слова Флойда Мейвезера издание The Ring.
Отметим, что Роджер Мейвезер владел титулами IBO, WBC, WBA в разных весовых дивизионах. С 1981 по 1999 годы за свою карьеру он получил 59 выигрышей при 13 поражениях.