Бывший чемпион мира и экс-тренер Мейвезера умер в 58-летнем возрасте

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100407 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103556 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105600 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104586 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113235 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100828 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105290 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106652 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131568 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130450 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бывший чемпион мира и экс-тренер Мейвезера умер в 58-летнем возрасте

Бывший чемпион мира и экс-тренер Мейвезера умер в 58-летнем возрасте

Киев  •  УНН

 • 11453 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Один из самых известных тренеров по боксу и бывший чемпион мира Роджер Мейвезер умер в возрасте 58 лет, сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Причины смерти не сообщаются. Роджер был дядей и наставником бывшего непобедимого боксера Флойда Мейвезера, который завершил карьеру с 50 победами.

"Мой дядя был для меня одним из самых важных людей, как в ринге, так и за его пределами. Роджер был великим чемпионом и одним из лучших тренеров в боксе. К сожалению, в последние годы его здоровье очень сильно подводило и теперь он может покоиться с миром ", - приводит слова Флойда Мейвезера издание The Ring.

Отметим, что Роджер Мейвезер владел титулами IBO, WBC, WBA в разных весовых дивизионах. С 1981 по 1999 годы за свою карьеру он получил 59 выигрышей при 13 поражениях.

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