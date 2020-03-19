Колишній чемпіон світу та екстренер Мейвезера помер у 58-річному віці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Один з найвідоміших тренерів з боксу та колишній чемпіон світу Роджер Мейвезер помер у віці 58 років, повідомляє УНН з посиланням на TMZ.
Причини смерті не повідомляються. Роджер був дядьком та наставником колишнього непереможного боксера Флойда Мейвезера, який завершив кар'єру із 50 перемогами.
"Мій дядько був для мене одним з найважливіших людей, як в ринзі, так і за його межами. Роджер був великим чемпіоном і одним з кращих тренерів в боксі. На жаль, в останні роки його здоров'я дуже сильно підводило і тепер він може спочивати з миром", - приводить слова Флойда Мейвезера видання The Ring.
Відзначимо, що Роджер Мейвезер володів титулами IBO, WBC, WBA у різних вагових дивізіонах. З 1981 по 1999 роки за свою кар'єру він отримав 59 виграшів при 13 поразках.