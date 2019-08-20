Бывший чемпион мира четырех весовых категорий вызвал на бой Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Ексчемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер бросил вызов обладателю титулов WBA, WBO в легком дивизионе Василию Ломаченко. Об этом американец сообщил в “Instagram Stories”, передает УНН.
“Я также еще буду драться с Ломаченко в промежуточном весе до 138 фунтов (62,6 кг)”.
Отметим, что Бронер не снискал ни одной победы в двух своих предыдущих поединках. В следующем бою американец может встретиться с другим Украинский Иваном Редкач.
Примечательно, что в крайнем бою в январе 2019-го Бронер единогласным решением уступил Мэнни Пакьяо (бой в весе до 66,2 кг).
Добавим, в свое время Бронер владел титулом WBO в полулегком весе, в легком весе WBC, на полусреднем — WBA и первой полусреднем — WBA.