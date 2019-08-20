Колишній чемпіон світу чотирьох вагових категорій викликав на бій Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ексчемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер кинув виклик володарю титулів WBA, WBO в легкому дивізіоні Василю Ломаченку. Про це американець повідомив в “Instagram Stories”, передає УНН.
“Я також ще буду битися із Ломаченко в проміжній вазі до 138 фунтів (62,6 кг)”.
Відзначимо, що Бронер не здобув жодної перемоги в двох своїх попередніх поєдинках. В наступному бою американець може зустрітися із іншим українцем Іваном Редкачем.
Примітно, що в крайньому бою в січні 2019-го Бронер одноголосним рішенням поступився Менні Пак’яо (бій у вазі до 66,2 кг).
Додамо, свого часу Бронер володів титулом WBO в напівлегкій вазі, у легкій вазі WBC, на півсередній — WBA і першій півсередній — WBA.