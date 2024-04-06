Количество жертв в результате удара по Харькову возросло до 7 - полиция

Количество жертв в результате ночного удара по Харькову двумя ракетами типа С-300 возросло до 7 человек. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.

Детали

Ночью Харьков атаковали из С-300. Враг снова бил дважды - прицельно по жилым многоэтажкам, детским садам и гражданской инфраструктуре. Второй обстрел начался меньше чем через полчаса после первого. Полностью разрушена автозаправочная станция, повреждены линии электропередач. Среди разбитых девятиэтажек - две воронки, размером 5 на 5 метров. К сожалению, имеем 7 погибших в результате этой атаки. Еще 11 человек получили ранения - сообщил Болвинов.

Напомним,

Ранее сообщалось, что в результате удара по Харькову двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ погибло 6 человек и еще 11 получили ранения.