В Киеве после ракетной атаки российских войск 8 июля спасатели извлекли тела еще двух женщин из-под завалов дома в Шевченковском районе, в результате чего общее количество погибших в этом доме возросло до 10 человек, а поисково-спасательные работы продолжаются, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во вторник, пишет УНН.

Из-под обломков дома в Шевченковском районе спасатели достали тела еще двух женщин. Всего уже 10 погибших жителей этого дома. Поисково-спасательная операция продолжается - написал Кличко в Telegram.

Напомним

По данным МВД, на 11:25 9 июля в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибло 29 человек, среди которых 4 ребенка, и 117 человек пострадали, из них - 10 детей.