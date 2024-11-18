Количество жертв ракетного удара по Сумах возросло до 11, более 60 пострадавших
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по жилому микрорайону в Сумах погибло 11 человек, включая двух детей. Пострадали 63 человека, из них 10 детей.
В Сумах по состоянию на утро понедельника известно уже об 11 погибших и 63 раненых из-за удара рф накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
По состоянию на 8:30 известно об 11 погибших, из них 2 ребенка: 9-летний мальчик и 14-летняя девочка, в результате вражеского ракетного удара 17 ноября по жилому микрорайону в г. Сумы
Также известно о 63 пострадавших, в том числе 10 детей.
Напомним,
Российские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Есть погибшие и раненые, среди которых дети, спасательная операция продолжается.