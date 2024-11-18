Количество жертв ракетного удара по Сумах возросло до 11, более 60 пострадавших

В Сумах по состоянию на утро понедельника известно уже об 11 погибших и 63 раненых из-за удара рф накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По состоянию на 8:30 известно об 11 погибших, из них 2 ребенка: 9-летний мальчик и 14-летняя девочка, в результате вражеского ракетного удара 17 ноября по жилому микрорайону в г. Сумы