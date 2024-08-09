Количество жертв обстрела супермаркета в Константиновке возросло до 9
Киев • УНН
Российские войска обстреляли супермаркет в Константиновке, в результате чего погибли 9 человек. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются, окончательные последствия обстрела еще устанавливаются.
В Донецкой области в результате удара российских войск по Константиновке, где враг попал по супермаркету, уже известно о 9 погибших, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
"Количество погибших в Константиновке возросло до 9", - написал Филашкин в Telegram.
По его словам, утром россияне ударили ствольной артиллерией по супермаркету в Константиновке. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются.
В Офісі Президента підтвердили удар рф по супермаркету в Костянтинівці9 августа 2024, 09:17 • 19858 просмотров