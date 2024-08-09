Количество жертв обстрела супермаркета в Константиновке возросло до 9

В Донецкой области в результате удара российских войск по Константиновке, где враг попал по супермаркету, уже известно о 9 погибших, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

"Количество погибших в Константиновке возросло до 9", - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, утром россияне ударили ствольной артиллерией по супермаркету в Константиновке. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются.

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