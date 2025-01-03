Количество заявок на убежище в Германии за 2024 год упало на 30 процентов
Киев • УНН
В 2024 году количество заявок на убежище в Германии снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом, до 230 тысяч. Это один из самых высоких показателей в истории страны после югославских войн и миграционного кризиса 2015-2016 годов.
В 2024 году в Германии количество ходатайств о предоставлении убежища сократилось на 30 процентов, составив около 230 тысяч. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на собеседников из правительственных кругов, пишет УНН.
Детали
В 2024 году власти ФРГ получили около 230 тысяч ходатайств о предоставлении защиты против 329 тысяч годом ранее. МВД опубликует официальную статистику в ближайшие дни.
При этом издание подчеркивает, что в истории Германии годовое количество ходатайств об убежище превышало нынешний уровень лишь шесть раз: в период югославских войн 1991-1993 годов, на пике миграционного кризиса 2015-2016 годов и в 2023 году.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости стимулировать трудоустройство украинских беженцев. Зеленский планирует создать учреждение в Германии и Польше для поддержки украинцев в трудоустройстве или возвращении.