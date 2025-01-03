Количество заявок на убежище в Германии за 2024 год упало на 30 процентов

В 2024 году в Германии количество ходатайств о предоставлении убежища сократилось на 30 процентов, составив около 230 тысяч. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на собеседников из правительственных кругов, пишет УНН.

Детали

В 2024 году власти ФРГ получили около 230 тысяч ходатайств о предоставлении защиты против 329 тысяч годом ранее. МВД опубликует официальную статистику в ближайшие дни.

При этом издание подчеркивает, что в истории Германии годовое количество ходатайств об убежище превышало нынешний уровень лишь шесть раз: в период югославских войн 1991-1993 годов, на пике миграционного кризиса 2015-2016 годов и в 2023 году.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости стимулировать трудоустройство украинских беженцев. Зеленский планирует создать учреждение в Германии и Польше для поддержки украинцев в трудоустройстве или возвращении.