Кількість заявок на притулок у Німеччині за 2024 рік впала на 30 відсотків

2024 року в Німеччині кількість клопотань про надання притулку скоротилася на 30 відсотків, склавши близько 230 тисяч. Про це повідомляє газета Welt am Sonntag з посиланням на співрозмовників із урядових кіл, пише УНН.

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У 2024 році влада ФРН отримала близько 230 тисяч клопотань про надання захисту проти 329 тисяч роком раніше. МВС опублікує офіційну статистику найближчими днями.

При цьому видання підкреслює, що в історії Німеччини річна кількість клопотань про притулок перевищувала нинішній рівень лише шість разів: у період югославських воєн 1991-1993 років, на піку міграційної кризи 2015-2016 років та 2023 року.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність стимулювати працевлаштування українських біженців. Зеленський планує створити установу в Німеччині та Польщі для підтримки українців у працевлаштуванні або поверненні.