Количество внутренних переселенцев в мире достигло беспрецедентного уровня

Центр наблюдения за процессами внутреннего перемещения насчитал 66 стран, жители которых покидали свои дома из-за насилия в прошлом году. Как пишет Голос Америки, об этом говорится в докладе Центра наблюдения за процессами внутреннего перемещения, передает УНН.

Детали

В результате конфликтов и насилия количество внутренне перемещенных лиц во всем мире достигло рекордной отметки в 75,9 миллиона человек, причем половина из них проживает в странах Африки к югу от Сахары.

Согласно докладу, конфликты в Судане, Демократической Республике Конго и на палестинских территориях приходится стали причиной почти двух третей новых перемещений, вызванных насилием.

Составители доклада насчитали 66 стран, жители которых были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия в 2023 году.

За последние два года мы увидели, что количество людей, вынужденных покинуть свои дома из-за конфликта и насилия, вышло на новый тревожный уровень, даже в регионах, где ситуация улучшалась - заявила директор центра Александра Билак.

В заявлении по случаю публикации доклада во вторник она отметила, что миллионы людей, вынужденных покинуть свои дома в 2023 году, это лишь "вершина айсберга".

Конфликты и вызванные ими разрушения не дают миллионам людей восстановить свою жизнь, часто в течение многих лет - сказала она.

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