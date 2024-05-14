Кількість внутрішніх переселенців у світі досягла безпрецедентного рівня

Центр спостереження за процесами внутрішнього переміщення нарахував 66 країн, жителі яких залишали свої домівки через насильство минулого року. Як пише Голос Америки, про це йдеться у доповіді Центру спостереження за процесами внутрішнього переміщення, передає УНН.

Деталі

Унаслідок конфліктів і насильства кількість внутрішньо переміщених осіб в усьому світі сягнула рекордної позначки в 75,9 мільйона осіб, причому половина з них мешкає в країнах Африки на південь від Сахари.

Згідно з доповіддю, конфлікти в Судані, Демократичній Республіці Конго і на палестинських територіях припадає стали причиною майже двох третин нових переміщень, викликаних насильством.

Укладачі доповіді нарахували 66 країн, жителі яких були змушені покинути свої домівки через насильство у 2023 році.

За останні два роки ми побачили, що кількість людей, змушених покинути свої домівки через конфлікт і насильство, вийшла на новий тривожний рівень, навіть у регіонах, де ситуація поліпшувалася