Кількість внутрішніх переселенців у світі досягла безпрецедентного рівня
Київ • УНН
У 2023 році конфлікти та насильство змусили покинути свої домівки рекордні 75,9 мільйона людей у 66 країнах, половина з яких проживає в країнах Африки на південь від Сахари, згідно з доповіддю Центру моніторингу внутрішнього переміщення.
Центр спостереження за процесами внутрішнього переміщення нарахував 66 країн, жителі яких залишали свої домівки через насильство минулого року. Як пише Голос Америки, про це йдеться у доповіді Центру спостереження за процесами внутрішнього переміщення, передає УНН.
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Унаслідок конфліктів і насильства кількість внутрішньо переміщених осіб в усьому світі сягнула рекордної позначки в 75,9 мільйона осіб, причому половина з них мешкає в країнах Африки на південь від Сахари.
Згідно з доповіддю, конфлікти в Судані, Демократичній Республіці Конго і на палестинських територіях припадає стали причиною майже двох третин нових переміщень, викликаних насильством.
Укладачі доповіді нарахували 66 країн, жителі яких були змушені покинути свої домівки через насильство у 2023 році.
За останні два роки ми побачили, що кількість людей, змушених покинути свої домівки через конфлікт і насильство, вийшла на новий тривожний рівень, навіть у регіонах, де ситуація поліпшувалася
У заяві з нагоди публікації доповіді у вівторок вона зазначила, що мільйони людей, вимушених покинути свої домівки у 2023 році, це лише "вершина айсберга".
Конфлікти та спричинені ними руйнування не дають мільйонам людей відновити своє життя, часто протягом багатьох років
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