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Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 02:05  •  5509 просмотра

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В Хартуме, Судан, было совершено нападение на конвой Красного Креста, в результате которого два человека погибли и семеро получили ранения, в том числе трое работников, во время эвакуации гражданского населения.

В столице Судана Хартуме во время эвакуации мирных жителей в воскресенье 10 декабря напали на колонну Международного комитета Красного Креста. Как следствие, два человека погибли. Об этом сообщили на платформе Х Международного комитета Красного Креста, передает УНН.

МККК шокирован и потрясен преднамеренным нападением на гуманитарный конвой в Хартуме в воскресенье

говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что еще семь человек получили ранения, в том числе числе трое работников Красного Креста.

Отмечается, что гуманитарная колонна, которая была четко обозначена эмблемой Красного Креста, двигалась, чтобы эвакуировать более сотни незащищенных гражданских лиц. В это время на нее напали.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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