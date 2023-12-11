Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане
Киев • УНН
В Хартуме, Судан, было совершено нападение на конвой Красного Креста, в результате которого два человека погибли и семеро получили ранения, в том числе трое работников, во время эвакуации гражданского населения.
В столице Судана Хартуме во время эвакуации мирных жителей в воскресенье 10 декабря напали на колонну Международного комитета Красного Креста. Как следствие, два человека погибли. Об этом сообщили на платформе Х Международного комитета Красного Креста, передает УНН.
МККК шокирован и потрясен преднамеренным нападением на гуманитарный конвой в Хартуме в воскресенье
Детали
Отмечается, что еще семь человек получили ранения, в том числе числе трое работников Красного Креста.
Отмечается, что гуманитарная колонна, которая была четко обозначена эмблемой Красного Креста, двигалась, чтобы эвакуировать более сотни незащищенных гражданских лиц. В это время на нее напали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС встревожены из-за этнических чисток в Судане
Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане
В Хартуме, Судан, было совершено нападение на конвой Красного Креста, в результате которого два человека погибли и семеро получили ранения, в том числе трое работников, во время эвакуации гражданского населения.
Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа
Сербия завершила строительство газопровода, соединяющего ее с Болгарией, диверсифицировав поставки газа из России, на открытии которого присутствовали лидеры Сербии, Болгарии и Азербайджана. Трубопровод обеспечивает доступ к азербайджанскому газу и терминалу СПГ в Греции.
Зеленский призывает украинцев Латинской Америки к единству в поддержку войны
Президент Зеленский встретился с украинской общиной в Аргентине, призвав украинцев Латинской Америки к единству, чтобы поддержать Украину в ее военных усилиях. Он отметил поддержку Аргентины, в частности ее участие в украинской "Формуле мира" и планы по проведению саммита Украина-Латинская Америка.
"Победа России в Украине представляла бы угрозу для ее европейских соседей", - Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа России в Украине может угрожать европейской стабильности, поэтому крайне важно поддержать Украину. Она подчеркнула обязанность поддерживать мир и процветание в Европе.
Великобритания передаст Украине два тральщика и сформирует морскую коалицию
Великобритания предоставит Украине два тральщика класса Sandown и сформирует новую морскую коалицию с Норвегией для усиления безопасности Украины в Черном море.
"Говорил с Орбаном максимально откровенно" — Зеленский
Зеленский откровенно говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном на инаугурации президента Аргентины, отметив четкость их дискуссий по европейским делам. Он также высоко ценит украинское наследие, которое хранит аргентинская община. Планируется, что 11 декабря Зеленский начнет рабочий визит в США.
Блинкен: Остановить Россию в Украине - ключ к предотвращению нападений на НАТО
Госсекретарь США Блинкен предупредил, что жизненно важно остановить Россию в Украине, чтобы предотвратить нападение на страны НАТО, и подчеркнул успехи украинских войск. Отказ в предоставлении помощи удовлетворил бы Россию, Иран и Китай.
Почти половина избирателей США считают, что на помощь Украине тратится слишком много - опрос FT
Почти половина американских избирателей (48%) считают, что США предоставляют слишком много помощи Украине, а опрос Мичиганского университета подчеркнул, что экономические проблемы влияют на их позицию относительно иностранной помощи.
Оползень на венесуэльской золотодобывающей шахте унес жизни по меньшей мере 12 рабочих
По меньшей мере двенадцать человек погибли в результате обвала на золотодобывающей шахте на юго-востоке Венесуэлы, произошедшего из-за оползня на аварийно опасной шахте с ограниченным наблюдением.
Словацкие дальнобойщики продолжат блокаду границы на участке Вишне Немецкое-Ужгород
Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) с 11 декабря 2023 года заблокирует движение грузовиков на пограничном переходе "Вишне Немецке-Ужгород", не затрагивая при этом личный транспорт. Акция является частью продолжающихся протестов, связанных с разрешениями на въезд грузовиков в ЕС.