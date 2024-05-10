Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое

Количество мужчин призывного возраста, пойманных во время побега из Украины и попытки пересечь территорию Словакии, выросло более чем вдвое за первые четыре месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила словацкая пограничная полиция 9 мая, передает УНН.

Детали

Согласно военному положению украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, не имеют права покидать страну, поскольку их могут призвать на военную службу.

Пограничная полиция Словакии сообщила, что за первые четыре месяца 2024 года было задержано и освобождено 338 украинцев, по сравнению со 166 за тот же период 2023 года.

"В первую неделю мая мы захватили 45 мужчин на зеленой границе", - сказала пресс-секретарь Агнеса Коперницка, добавив: "За тот же период прошлого года это количество составляло четыре".

Дополнение

Украина обновляет законодательную базу по призыву на срочную военную службу и вводит более жесткие наказания за уклонение от призыва, чтобы увеличить мобилизацию в 2024 году.

29 апреля глава Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что более 30 мужчин погибли при попытке пересечь горную западную границу Украины, чтобы уклониться от мобилизации.

С начала полномасштабного вторжения Госпогранслужба разоблачила около 450 преступных сетей, которые переправляют людей через границу.

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