Кількість українських чоловіків, які втікають до Словаччини, зросла більш ніж удвічі
Київ • УНН
За перші чотири місяці 2024 року кількість українських чоловіків у віці 18-60 років, які втекли до Словаччини, щоб ухилитися від військової служби, зросла більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом 2023 року: 338 затриманих проти 166 за попередній рік.
Кількість чоловіків призовного віку, спійманих під час втечі з України та спроби перетнути територію Словаччини, зросла більш ніж удвічі за перші чотири місяці 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомила словацька прикордонна поліція 9 травня, передає УНН.
Деталі
Згідно з воєнним станом українці віком від 18 до 60 років, за деякими винятками, не мають права залишати країну, оскільки їх можуть призвати на військову службу.
Прикордонна поліція Словаччини повідомила, що за перші чотири місяці 2024 року було затримано та звільнено 338 українців, порівняно зі 166 за той самий період 2023 року.
"У перший тиждень травня ми захопили 45 чоловіків на зеленому кордоні", - сказала прес-секретар Агнеса Коперніцка, додавши: "За той же період минулого року ця кількість становила чотири".
Доповнення
Україна оновлює законодавчу базу щодо призову на строкову військову службу та запроваджує жорсткіші покарання за ухилення від призову, щоб збільшити мобілізацію у 2024 році .
29 квітня голова Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що понад 30 чоловіків загинули під час спроби перетнути гірський західний кордон України, щоб ухилитися від мобілізації.
Від початку повномасштабного вторгнення Держприкордонслужба викрила близько 450 злочинних мереж, які переправляють людей через кордон.
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