Количество сложных кибератак на украинские серверы уменьшилось на 65%: Госспецсвязи о ситуации на киберфронте
Киев • УНН
Украинские киберзащитники уменьшили количество сложных кибератак на 65%, сосредоточившись на наиболее опасных угрозах, хотя кибервойна продолжает набирать обороты.
Количество сложных кибератак в Украине удалось снизить на 65%. Об этом в ходе онлайн выступления на международной киберконференции Swiss Cyber Security Days рассказал Председатель Госспецсвязи Юрий Мироненко, передает УНН.
Несмотря на рост активности хакеров рф, количество сложных кибератак удалось снизить на 65%. Это стало возможным благодаря тому, что украинские специалисты сосредоточились на противодействии самым опасным угрозам.
Детали
В Госспецсвязи отметили, что в прошлом году Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA зафиксировала 2544 киберинцидента. Отмечается, что это на 16% больше чем в 2022 году.
По данным ведомства наиболее привлекательными целями для кибератак были государственные учреждения, секторы безопасности и обороны, энергетика и телекоммуникации. На эти четыре сферы приходится 40% всех кибератак.
К сожалению, кибервойна продолжается и только набирает обороты. За два месяца 2024 года CERT-UA уже зафиксировал 695 кибератак, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.
В ведомстве напомнили, что команда CERT-UA подготовила рекомендации по киберзащите, выполнение которых позволит усилить защищенность систем и сетей.
Ознакомиться с рекомендациями можно здесь.
Количество сложных кибератак на украинские серверы уменьшилось на 65%: Госспецсвязи о ситуации на киберфронте
Украинские киберзащитники уменьшили количество сложных кибератак на 65%, сосредоточившись на наиболее опасных угрозах, хотя кибервойна продолжает набирать обороты.
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