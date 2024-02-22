Кількість складних кібератак на українські сервери зменшилась на 65%: Держспецзв'язку про ситуацію на кіберфронті
Київ • УНН
Українські кіберзахисники зменшили кількість складних кібератак на 65%, зосередившись на найбільш небезпечних загрозах, хоча кібервійна продовжує набирати обертів.
Кількість складних кібератак в Україні вдалося знизити на 65%. Про це в ході онлайн виступу на міжнародній кіберконференції Swiss Cyber Security Days розповів Голова Держспецзв’язку Юрій Мироненко, передає УНН.
Незважаючи на зростання активності хакерів рф, кількість складних кібератак вдалося знизити на 65%. Це стало можливим завдяки тому, що українські фахівці зосередилися на протидії найнебезпечнішим загрозам.
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У Держспецзв’язку зауважили, що минулоріч Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA зафіксувала 2544 кіберінциденти. Зазначається, що це на 16% більше ніж у 2022 році.
За даними відомства найбільш привабливими цілями для кібератак були державні установи, сектори безпеки та оборони, енергетика та телекомунікації. На ці чотири сфери припадає 40% усіх кібератак.
На жаль, кібервійна продовжується та лише набирає обертів. За два місяці 2024 року CERT-UA вже зафіксував 695 кібератак, що вдвічі більше ніж за аналогічний період 2023 року.
У відомстві нагадали, що команда CERT-UA підготувала рекомендації з кіберзахисту, виконання яких дозволить посилити захищеність систем і мереж.
Ознайомитися з рекомендаціями можна тут.