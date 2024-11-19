Количество раненых в результате удара рф по Харькову растет: двое в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова в результате вражеского удара пострадали девять гражданских лиц. Пятеро госпитализированы, двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.
В Харькове в результате вражеского удара пострадали девять человек. Пятеро госпитализированы, двое мужчин находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
На эту минуту уже девять раненых гражданских. (...) На эту минуту пять человек госпитализированы, двое гражданских мужчин в тяжелом состоянии
Ранее
Глава ОВА сообщил, что армия рф ударила по Харькову. Сначала было известно, что в результате вражеского попадания в Киевском районе Харькова по меньшей мере три человека получили ранения.