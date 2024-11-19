Количество раненых в результате удара рф по Харькову растет: двое в тяжелом состоянии

В Харькове в результате вражеского удара пострадали девять человек. Пятеро госпитализированы, двое мужчин находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

На эту минуту уже девять раненых гражданских. (...) На эту минуту пять человек госпитализированы, двое гражданских мужчин в тяжелом состоянии