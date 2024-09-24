Количество раненых в результате атаки рф на Харьков возросло до 35 - полиция
Киев • УНН
В результате российских авиаударов по четырем районам Харькова погибли 3 мирных жителя, ранены 35 человек. С начала сентября повреждено 266 домов, включая частный сектор.
В результате атаки рф на Харьков количество пострадавших возросло до 35, аварийно-спасательные работы продолжаются, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
"В результате вражеских авиаударов погибли трое граждан, пострадали 35 человек, среди которых несовершеннолетняя девушка и работник полиции. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - сообщили в Нацполиции.
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Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, днем россия атаковала управляемыми авиабомбами сразу четыре района Харькова - Немышлянский, Киевский, Салтовский и Шевченковский.
"В результате этих обстрелов погибли трое мирных жителей города: жительница многоэтажки на Северной Салтовке, работница хлебозавода и прохожий, который просто стоял возле футбольного стадиона.
Более трех десятков человек с различной степенью тяжести травм госпитализированы в больницы", - добавил мэр.
По его словам, "жертв было бы еще больше, но часть вражеских бомб попала в открытую местность".
"Это уже третье прямое попадание в многоэтажный жилой дом в Харькове за последние две недели.
В целом же с начала сентября имеем 266 поврежденных домов, включая частный сектор", - резюмировал Терехов.